Visite de la présidente de l’assemblée du Québec : La place des femmes en politique et le PIFP au menu des échanges

Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop recevra, à partir de ce samedi 4 mars 2023, son homologue québécoise Nathalie Roy en visite de travail au Sénégal. Quatre jours (du 4 au 8 mars) de partage de pratiques parlementaires entre le Sénégal et le Québec au cours desquels les deux présidents de parlement et leurs délégations aborderont entre autres sujets : « la place des femmes en politique et de la diversité des expressions culturelles et la diffusion des contenus locaux ».