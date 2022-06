Visite de Macky à Tivaoune : Des membres de Pastef convoqués par la police

Dans le cadre des activités liées à la célébration du Centenaire de El Hadj Malick SY, le Président de la République Macky Sall doit se rendre dans la ville sainte ce samedi 25 juin. Ce vendredi dans l'après-midi, deux responsables de Pastef ont été convoqués par la police. Il s'agit de Alioune Badara Mboup, coordonnateur du parti dans la ville sainte et Mame Faye, la responsable des femmes.

Au sortir de la convocation, Alioune Badara Mboup a révélé que le commissaire leur a fait "part de bulletins de renseignements qui parlent d'un groupe de militants de PASTEF renforcés par d'autres venus de Dakar aidés par des militants du PUR pour saboter la visite du Président de la République qui doit participer demain à la cérémonie de commémoration du centenaire de Seydi Elhadji Malick SY, notre vénéré Guide". Face à ces allégations, le coordonnateur de Pastef parle d'un "récit surréaliste, mensonger et inventé par les renseignements généraux". Poursuivant, Alioune Badara Mboup explique que "ces groupes organisés, dont je serais le cerveau, seraient logés chez Mame Faye responsable des femmes de PASTEF Tivaouane et auraient l'intention de porter des tee-shirts rouges estampillés " MACKY DÉGAGE -NON AU TROISIÈME MANDAT -MACKY ASSASSIN ''.

Ce responsable de Pastef rejette catégoriquement ces accusations portées à son encontre. "PASTEF Tivaouane, à travers ma personne, informe et prend à témoin l'opinion qu'il n'a jamais et ne compte jamais saboter la visite d'un hôte fut-il le Président de la République,qui viendrait à Tivaouane pour un évènement religieux aussi important qui célèbre notre vénéré Guide." Selon le sieur Mboup, "PASTEF Tivaouane tient à plus que quiconque à la réussite du centenaire de notre vénéré Guide Seydi Elhadji Malick SY, célébré par tous les musulmans".

Cependant, ces "Patriotes" ne comptent pas prendre à la légère cette histoire. "Nous ne prenons pas ce récit ubuesque à la légère car des frustrés de l'autre camp politique pourraient saboter la visite du Président Macky SALL et faire porter le chapeau aux responsables de PASTEF Tivaouane comme récemment envisagé à Touba lors du concert de casseroles pour ternir l'image de PASTEF."

Tout en dégageant toute responsabilité en cas de tentatives de sabotage de la visite du Président Macky Sall, PASTEF Tivaouane informe qu'il "va saisir la Commission de protection des données à caractère personnel pour obtenir son propre dossier, afin de savoir ce que le ministère de l'intérieur, par le biais de ses agents affectés à cette tâche, a collecté comme mensonges sur nous-mêmes".