Visite de Moussa Baldé à Kolda : Les producteurs promettent d’aller au-delà des attentes

« Grâce aux semences de qualité et de l’engrais que nous avons reçus à temps, accompagnés de l'expertise des techniciens du ministère de l'Agriculture, comme la Sodagri, nous allons dépasser les espérances cette année en termes de rendements » a déclaré Mamadou Cissé producteur semencier.











Après s'être réjoui de la visite du ministre dans son champ d’arachide de 36 hectares, Mamadou Cissé, conformément aux directives du chef de l’État, s'est engagé à produire plus pour lutter contre la précarité que pourrait installer la pandémie de la covid-19. « Personnellement, j'ai cultivé 20 hectares de maïs mais notre Gie a aussi fait 260 hectares de riz ».









A ces mots, le ministre de l'Agriculture et de l’équipement rural de se réjouir : « ce que nous avons vu et entendu, dans les trois départements visités, nous rassure car toutes les spéculations se portent bien et le monde rural est bien motivé par l'abondance des pluies".





Moussa Baldé, dans l’étape de Kolda, s’est rendu à Diankancounda Oguel où il a visité la coopérative villageoise de 25 hectares puis à Saré Dembélé et dans le bassin de l'Anambé (Vélingara) où il a constaté l'état des cultures d'arachide et de riz.





interpellé par les producteurs sur les financements et la mécanisation de l'agriculture, le ministre les a rassurés que l'autosuffisance alimentaire ne peut se faire qu'avec la mécanisation et l’octroi de financement.





Moussa Baldé dit, dans ce cadre, avoir remis au début de la présente campagne agricole du matériel agricole lourd dans les vallées du fleuve Sénégal et de l’Anambé y compris le petit matériel léger pour les autres producteurs.