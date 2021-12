Visite du SG de l'Oaci au Sénégal : L'intérêt commun sur la relance du secteur du transport aérien au menu des échanges avec Alioune Sarr

Le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci), Juan Carlos Salazar, a été reçu par le ministre Transports aériens et du Tourisme, M. Alioune Sarr.

Cette première visite du secrétaire général de l’Oaci en Afrique, depuis sa prise de fonction en août 2021, entre dans le cadre d'une tournée africaine.





"L'objectif était de discuter avec les gouvernements des questions d’intérêt commun relatives à la relance du secteur du transport aérien durement affecté par la Covid-19, d’apporter son soutien à la région Afrique sur la gestion de la pandémie de la Covid-19, d’encourager les États à soutenir leurs industries du transport aérien dans cette période de reprise et à éviter d’imposer les restrictions sur les voyages aériens, rencontrer le personnel des bureaux régionaux de l’Oaci pour échanger sur les défis et les perspectives", indiquent les autorités.





Le ministre Alioune Sarr a affirmé l’ambition du gouvernement sénégalais de faire du pays un hub aérien et les perspectives de partenariat à





développer avec l’Oaci, notamment dans le domaine de la formation technique, la définition des normes, la sûreté et la sécurité.





Aussi, Alioune Sarr a soulevé "la nécessité de préserver les instruments tels que l’Asecna, l’accès de tous aux différentes technologies, ainsi que la perspective de la mise en place d’un ciel unique africain.





Juan Carole Salazar a salué les excellentes relations qui lient le Sénégal à l’Oaci. Aussi, il a félicité les investissements consentis par l'État du Sénégal dans le développement des infrastructures et les équipements de l’aviation à travers notamment le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal et le développement de la compagnie nationale (Air Sénégal).





En outre, il encourage le Sénégal et les Etats de la région Afrique occidentale et centrale "à poursuivre l’amélioration de leurs systèmes de supervision de la sécurité et de la sûreté, à poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Conseil de l’Oaci sur la Covid-19 et de la Conférence de haut niveau de l’Oaci sur la Covid-19 et, enfin, à ne pas imposer des restrictions sur les voyages aériens".