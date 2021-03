Vives critiques contre Me Malick Sall : Ses partisans volent à son secours

La réaction du ministre de la Justice, Malick Sall, sur France 24 suite aux violentes manifestations à cause de l'affaire Sonko-Adji Sarra, avait suscité des réactions critiques et poussé certains à le vilipender dans les médias et réseaux sociaux.Mais le garde des Sceaux qui avait cité les lutteurs parmi les manifestants qui ont secoué le pays, la semaine dernière, peut compter sur le soutien de ses amis et sympathisants.Ces derniers ont tenu un point de presse ce mardi, pour s’ériger en bouclier contres les ‘’détracteurs de Malick Sall.’’‘’C’est un discours de compassion que Me Malick Sall a tenu’’, lance Mamadou Thiam, porte-parole des sympathisants de Malick Sall.Mais selon ce dernier ‘‘des gens malintentionnés doublés d’une malhonnêteté intellectuelle manifeste veulent profiter de cette situation pour manipuler l’opinion et raconter des contre vérités à l’encontre de Malick Sall.’’Ils promettent de faire face aux à toutes personnes qui tenteront de nuire à la réputation de leur leader. ‘’Nous ne resteront plus bras croisés face à des gens qui veulent diaboliser nos leaders’’, prévient Mamadou Thiam.