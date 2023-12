[Bien-être] Voici les 5 aliments les plus efficaces pour soigner un rhume

1-Le bouillon de poulet





Sa chaleur est réconfortante. Pour un résultat optimal, on peut agrémenter ce bouillon de champignons shiitake. Il apportera à l’organisme une grande dose de vitamines et de minéraux, et aidera à décongestionner les bronches.









2-Le gingembre





Il présente de nombreux bienfaits pour l’organisme. Coupé en fines lamelles, on l’infuse dans de l’eau bouillante et on ajoute une cuillerée de miel. Le gingembre permettra de dégager les voies respiratoires et d’adoucir la gorge.









3-L’ail





On peut le consommer cru ou cuit, seul ou dans une préparation avec d’autres aliments. Mais l’ail reste un formidable antibactérien et antiviral qui booste le système immunitaire. Un argument pour oublier la mauvaise haleine qu’il produit.





4-Le saumon





Tout comme la sardine ou le maquereau, autres poissons gras, le saumon est riche en oméga-3 et en vitamines, et possède des propriétés anti-inflammatoires. On peut le préparer en papillote avec du citron.





5-Le brocoli





Comme de nombreux légumes verts comme les épinards, le brocoli est riche en fibres et contient de la vitamine C, essentielle pour combattre le rhume. Composé de 90% d’eau, cet antioxydant que l’on prépare à la vapeur et qui peut se servir aussi avec des patates douces, est aussi peu calorique.