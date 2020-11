Vol à EDK : 3 employés en garde à vue

S.B. T., I. M. et B. D. employés au Restaurant EDK de Pikine, sont actuellement en garde à vue au niveau du commissariat de Pikine et ne vont pas tarder à être déférés au parquet pour association de malfaiteurs et vol au préjudice de leur employeur qui leur réclame la somme de 3 200 600 Fcfa.





Tout serait parti des manquements dans les recettes constatés par le gérant du restaurant du nom de M. D. Ce dernier constate que les mis en cause encaissaient illicitement de l'argent suite à des commandes des clients sans pour autant émettre des bons, conformément au protocole du restaurant.





Par la suite, rapporte L'AS qui vend la mèche dans sa livraison de ce mercredi, le gérant découvre des pertes de recettes journalières allant de 80 à 300 mille francs. Ce qui lui a permis de tourner le regard vers les employés S. B. T., I. M. et B. D.