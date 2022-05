Vol de câbles du TER : Le ministre de l'Intérieur hausse le ton et menace

Antoine Félix Abdoulaye Diome

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réagi à la section de câbles de communication du réseau du Train express régional (TER) ayant occasionné le ralentissement du trafic, en début de semaine. S'exprimant en marge d'une rencontre avec les sapeurs-pompiers, Antoine Félix Abdoulaye Diome a assuré que ces actes ne seront pas impunis et que les auteurs seront traqués, arrêtés et livrés à la justice.





"Au moment où vous vous dévouez corps et âme pour sauver des vies que vous ne connaissez pas, au péril de votre vie, d'autres personnes s'adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable. Et j'ai en tête la section des câbles du TER qui a mis en danger des centaines de vies humaines", a-t-il déclaré d'un ton ferme.

Le ministre de l'Intérieur ajoute : "Cet acte criminel ne restera pas impuni. Car l'Etat poursuivra ses auteurs et les livrera à la police pour que force reste à la loi."





Le procureur de la République, Amadou Diouf, qui a assimilé ces faits à des "actes de terrorisme", a activé la Section de recherches de la gendarmerie pour tirer cette affaire au clair.