Vol inaugural «Langue de Barbarie» : Macky Sall va effectuer son premier voyage avec l’avion présidentiel en Mauritanie

C’est ce 16 juillet que le Sénégal va réceptionner auprès de la compagnie Airbus un nouvel avion de commandement présidentiel A-320 NEO neuf, en remplacement de l’appareil A-319 fabriqué en 2001, acquis en seconde main en novembre 2010, et mis en service en mars 2011.



Et selon des informations reçues, le chef de l’Etat va procéder au vol inaugural de l’avion présidentiel par un voyage privé en Mauritanie. «Le chef de l’État effectue ce voyage en République islamique de Mauritanie à bord de l’avion qu’il a baptisé ‘’Langue de Barbarie’’. La Langue de Barbarie est une sorte d’hommage rendu au parc national de la Langue de Barbarie, qui est un cordon de sable entre deux flots : le fleuve Sénégal et l’océan Atlantique», explique-t-on.