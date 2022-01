Voulant arracher un conseiller à Yaw: Le maire de Taïf (Bby) Mbaye Tine saisit la Cour d'appel

Fraîchement réélu à la tête de la municipalité de Taïf, le candidat de Bby a introduit un recours à la cour d'appel de Thiès. En effet, l'édile Mbaye Tine risque de perdre un conseiller municipal au profit de la coalition Yewwi Askan Wi selon des informations de Seneweb.



Et pour cause, la commission départementale de recensement des votes de Mbacké n'a pas, confie-t-il à Seneweb, comptabilisé les résultats du bureau numéro 01 du centre de Boulièry Ndiolofène et ceux du Bureau numéro 05 du centre de Taïf. Ainsi, ce leader local de l'Apr a perdu 509 voix en dépit de sa réélection.



"A la suite de la proclamation par la commission départementale de recensement des votes de Mbacké des résultats provisoires des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, j’ai constaté un écart de 677 voix entre le nombre de suffrages valablement exprimés (3614 affiché par la commission) et celui obtenu avec nos procès-verbaux (4291 obtenu après la compilation de nos PV avec nos mandataires)" lit-on dans le document déposé sur la table du président de la cour d'appel de Thiès.



"Après vérification avec les procès-verbaux issus de nos représentants dans les bureaux de vote, j’ai constaté que Bby a perdu 509 voix, Yaw a perdu 162 voix et Bokk Gis Gis a perdu 6 voix, soit un total de 677 voix perdues par l’ensemble des trois coalitions qui existent dans la commune", explique le maire de Taïf.



A cet effet, Mbaye Tine qui vient de rempiler pour un second mandat, réclame son dû pour arracher un conseiller municipal à la coalition Yewwi Askan Wi. Ainsi, le plénipotentiaire de Bby à Taïf sollicite auprès de la cour d'appel de Thiès, la comptabilisation des ces deux bureaux de vote susnommés.



"Si les résultats de ces deux bureaux de vote ne sont pas comptabilisés, notre coalition perdra 509 voix et un conseiller municipal sur la liste proportionnelle et celle de Yewwi Askan wi gagnera un conseiller sur cette même liste.