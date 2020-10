WADE DÉCONFINE LE PDS ET RELANCE…

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) réapprend à revivre. Comme dans une ambiance générale d’une Covid-19 qui desserre l’étau, le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a décidé hier, via une circulaire, de la reprise de la vente des cartes et le renouvellement des structures. «Suite à la reprise de certaines activités du parti notamment les tâches préparatoires des opérations de placement et de vente des cartes pour le renouvellement des structures, j’avais demandé au Secrétaire national chargé des structures de me faire l’état d’exécution des tâches préparatoires des opérations de placement et de vente des cartes pour le renouvellement des structures. Elles ont été réalisées entièrement et conformément à mes instructions», indique Me Abdoulaye Wade dans la circulaire.



Wade, dont les propos sont rapportés par Le Témoin, de poursuivre : «A présent tout le dispositif pour le démarrage des opérations est opérationnel. Par conséquent, j’ai instruit le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien, le frère Saliou Dieng, en sa qualité de Président de la Commission nationale de vente et renouvellement des structures (CNVRS) de convoquer la Commission nationale pour le démarrage effectif des opérations suivant le calendrier établi à cet effet».



Le patron des libéraux de conclure : «Le Secrétaire général adjoint chargé des conflits, Doudou Wade, représentera le Secrétaire général national à la cérémonie qui aura lieu le vendredi 16 octobre à partir de 17 h à la permanence nationale Oumar Lamine Badji. Il installera officiellement la commission nationale et son bureau avant de déclarer solennellement le lancement des opérations de placement et de vente de cartes pour le renouvellement des instances».