Wade Pleure Iba Der Thiam : "Je l'avais surnommé mon Professeur"

Wade rend hommage au Pr Iba Der Thiam

A l'instar de plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs, l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a présenté ses condoléances et rendu un hommage au Pr Iba Der Thiam, décédé samedi dernier. Abdoulaye Wade a salué la mémoire d' « un grand intellectuel, historien de renommée mondiale, un modèle du bon musulman ».





« Je retiens de lui son amour pour l’islam et pour son pays. Le Sénégal perd une de ses grandes figures qui aura été utile à son pays jusqu’à son dernier souffle puisque responsable de la rédaction, en cours, de l'Histoire générale du Sénégal. Je l'avais surnommé ‘’Mon professeur’’ tant il m’avait appris de choses sur l'histoire du Sénégal et de l’Afrique. Bien que je fusse Premier Prix d'Histoire à Van Vo et que j’ai continué depuis à m’intéresser à l'histoire de notre continent, restant l'étudiant qui ne laisse rien passer sans en profiter pour s’instruire, je le considère comme un des plus éminents maîtres de l’histoire de l’Afrique», a témoigné Abdoulaye Wade dans un document reçu.