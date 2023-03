Wadiste, Mackyste, Sonkiste, Idyiste, Bouganiste: L’incroyable histoire de Cheikh Ahmed Tidiane Sall, fondateur du RPS

Des membres fondateurs du Pastef, sous la houlette de Cheikh Ahmed Tidiane Sall, ont lancé, ce lundi, à Dakar, le Rassemblement des patriotes du Sénégal (Rps). Ces « patriotes dissidents » accusent Ousmane Sonko de se servir « de la politique et de la jeunesse pour régler ses problèmes personnels ». Seneweb regarde dans le rétroviseur pour retracer l’incroyable trajectoire de M. Sall qui, dans sa carrière politique, a intégré ou soutenu pas moins de cinq partis ou coalitions de partis politiques.

En 2019, le coordinateur du Front pour le départ de Macky Sall (Fdm) en France, Cheikh Tidiane Sall, soutient le candidat Idrissa Seck. Dans une interview exclusive avec le journal « Le Témoin », qui le présentait dans le chapeau comme un « Wadiste de souche », il disait avoir bien mesuré « la charge et la responsabilité qui (l)’incombent ».

Mais, ce n’est pas tout. En réalité, M Sall fut d’abord cadre de l’Alliance pour la République (Apr) de Macky Sall.

«Je n’ai jamais goûté à toutes les sauces »

« Vous étiez aussi un membre de la cellule des cadres de l’Apr. Cheikh Tidiane Sall ne semble-t-il pas être dans toutes les sauces politiques ? » A cette question railleuse de notre confrère, il a tenu à préciser : “J’étais aux bords de toutes ces sauces ou cuisines, mais malheureusement je n’ai jamais goûté à ces sauces auxquelles vous faites allusion. Vous voyez, on peut intégrer une cuisine sans y goûter la moindre sauce ». Non sans clamer haut et fort sa « liberté politique synonyme d’autodétermination » qui le pousse à quitter les partis politiques pour intégrer d’autres dès qu’il se rend compte qu’il y a déviations ou dérives.





Pour preuve, il a souligné avoir par la suite « quitté l’Apr pour dénoncer dès le début l’exercice du pouvoir du président Macky Sall, ce (qu’il) a décelé comme étant une trahison du peuple sénégalais ».

En 2017, lors des élections législatives, il était membre actif et engagé de l’opposition sénégalaise établie en France, à travers le front Manko Wattu Sénégal, mais également coordonnateur du parti « Pastef » les Patriotes, « une formation politique que je venais d’installer en France avec des sacrifices énormes », en 2014, selon toujours ses propres termes. Finalement, « j’ai continué ma route et c’est ainsi que je me suis retrouvé mandataire de la coalition Manko Taxawou Sénégal pour la zone Europe du Nord et du Centre », ajoute Sall.

Mais, en bon politique senegalensis, Sall ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En effet, lors des élections locales de janvier 2022, il s’est très tôt lancé dans la course pour le contrôle de la mairie de Dakar Plateau, mais cette fois-ci, sous la bannière de la coalition Gueum Sa Bopp, dont il disait être « membre à part entière ». Mais, quelques jours plus tard, il est monté au créneau pour dénoncer avec force « les actes de lâcheté et de trahison de Bougane Guèye, qui (l’a) planté à cinq jours du dépôt des listes ».

Après ce qu’il considéra comme un « coup de Jarnac » de la part du fondateur de D-Média, Cheikh Ahmed Tidiane Sall a finalement trouvé un point de chute : « j’ai pu obtenir une nouvelle coalition, en l’occurrence celle de Gokh yu Bess, dont je remercie le coordinateur Ameth Diallo, avec la diligence qu’il a bien voulu mettre en œuvre pour établir la lettre d’accréditation pour le compte de mon mandataire ».

La suite, on la connaît….