Wakhinane Nimzatt : Après les législatives, la section communale appelle à la mobilisation et à plus de cohésion

BBY a perdu dans la commune de Wakhinane Nimzatt lors des élections législatives. Dimanche dernier, la section BBY de la commune s’est réunie pour tirer les enseignements de ce scrutin. L’occasion pour les membres de battre le rappel des troupes pour les prochaines échéances.





SECTION COMMUNALE BENNO BOKK YAAKAAR

DE WAKHINANE NIMZATT GUEDIAWAYE

COMMUNIQUE DE PRESSE





La section communale de Benno Bokk Yaakaar de Wahinane NIMZATT s’est réunie, ce dimanche 7 août 2022, en assemblée générale d’évaluation des résultats des élections législatives du 31 juillet 2022.





Appréciant d’abord la situation politique nationale, la section communale salue la maturité du peuple qui a sacrifié au devoir citoyen du vote, dans le calme, la responsabilité et la sérénité. En effet, sur l’ensemble du territoire national, aucun incident majeur n’aura été relevé.





En cela, il faut également saluer le professionnalisme de tous les acteurs engagés dans l’organisation du processus. Assurément avec cette nouvelle séquence politique, notre pays est entré dans le cercle restreint des grandes démocraties et cela a été salué par les observateurs internationaux qui ont supervisé le scrutin.





La section communale BBY de Wakhinane Nimzatt se félicite des résultats obtenus par la coalition BBY avec 82 députés, faisant d’elle la coalition majoritaire tant au niveau de l’Assemblée nationale mais aussi sur le plan territorial avec le contrôle de 29 départements sur les 46 que compte le Sénégal.





Au plan local, l’Assemblée Générale constate la défaite de notre coalition, malgré une évolution positive de notre électorat de 700 voix de notre électorat, par rapport aux locales de janvier 2022.





C’est pourquoi, tout en remerciant très vivement les populations pour leur confiance ainsi que tous les responsables pour l’énorme travail accompli, l’Assemblée Générale appelle à une grande mobilisation et une meilleure occupation du terrain de tous les segments de la mouvance présidentielle à la lumière des résultats.





Dans cette perspective, l’Assemblée Générale recommande que chaque parti s’inscrive, dès maintenant, dans un processus d’élargissement de sa base et que chaque responsable s’attèle à la mise en place de comités de base pour continuer de faire de Wakhinane un bastion imprenable. A cet effet, un comité d’initiative sera institué pour la supervision des comités.





L’Assemblée Générale exhorte tous les responsables ainsi que les militants à faire preuve d’une plus grande unité dans les rangs, une cohésion sans faille et un engagement de tous instants auprès du leader de la grande coalition Benno Bokk Yaakar pour aborder, dans les meilleures conditions, les batailles à venir.