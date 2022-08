Wallu/Yewwi 80 sièges, Bby 82 sièges : TAS, Pape Djibril Fall et Pape Diop, ces faiseurs de roi à courtiser

La commission nationale de recensement des votes vient de livrer les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022. Comme on s’y attendait, il ressort de ces chiffres que la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar n’a pas la majorité absolue qui est de 83 sièges car ayant récolté 82 sièges, sur les 165 en jeu. L’inter-coalition Yewwi/Wallu, quant à elle, se retrouve avec 80 députés à l’hémicycle. Une première dans l’histoire politique du Sénégal.



Le jeu des alliances sera alors déterminant pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Il faudra alors courtiser les faiseurs de roi à savoir les trois députés des coalitions Aar Sénégal (1 siège), Bokk guis-guis (1 siège) et Les serviteurs/Mpr (1siège) en l’occurrence Thierno Alassane Sall, Pape Diop et Pape Djibril Fall.



L’inter-coalition Yewwi-Wallu aura impérativement besoin de ces trois députés pour asseoir une majorité et imposer la cohabitation au président Macky Sall et son régime. Benno, quant à elle, devra nouer un accord politique avec un de ces trois pour redevenir majoritaire.



Les opérations de séduction sont alors lancées pour s’accorder leurs faveurs.