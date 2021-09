Wikipédia : "Fake-news", 7 rédacteurs virés

Sept rédacteurs accusés de promouvoir les intérêts de l'État chinois en infiltrant Wikipédia, ont été virés par la fondation Wikimedia. Ce, dans le cadre de la narration des événements de Hong Kong au niveau de l'encyclopédie en ligne.



La mesure est prise alors que Wikimedia vient d'avoir une nouvelle directrice générale, renseigne la BBC. Maryana Iskander, qui est une avocate et entrepreneuse sociale, a réagi face à la situation.



Selon elle, "à l'ère des 'Fake-news' et manipulations de la masse, la mission de Wikipédia est "de fournir des connaissances précises et vérifiables sur certaines des questions les plus controversées de notre époque".