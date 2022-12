World Policy Conference de Abu Dhabi : Mimi Touré, avocate de l’Afrique pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU

Mimi Touré, avocate de l’Afrique

La réunion annuelle du Think Tank «World Policy Conférence» tient ses assises à Abu Dhabi en présence de nombreux leaders du secteur privé international, d’anciens chefs de gouvernements, de ministres et chercheurs. Aminata Touré dans le panel d’ouverture, placé sous le thème «Une géo-économie du Développement international dans un monde fragmenté » a fait remarquer que l’absence des pays africains au Conseil de Sécurité de l’ONU “n’a aucun sens, plus de 70 après la création des Nations Unies”.







Selon elle, pour crédibiliser le discours sur la gouvernance mondiale, il faut commencer “par réparer cette situation injuste qui n’a que trop duré”.