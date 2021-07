XËYU NDAW ÑI : 1438 jeunes enrôlés, 200 contrats signés

Les premiers recrutements, dans le cadre du nouveau programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, ont démarré.



Dénommé «Xëyu Ndaw Ñi», rapporte Le Soleil, il est financé à hauteur de 450 milliards de FCFA sur trois ans.



Hier, 1438 jeunes ont été enrôlés et 200 contrats signés. Ces emplois sont dédiés à l’hygiène publique et au cadre de vie.



Ces nouvelles recrues sont réparties dans les différentes communes de la capitale.



En effet, 12 000 emplois sont prévus pour l’hygiène publique et les 10 000 iront à l’UCG.