Xeyu Ndaw Ni : Amadou Ba évoque les difficultés du programme

Présidant la journée d'échanges sur le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes "Xeyu Ndaw Ni" ce dimanche, le Premier Ministre Amadou Ba a livré le bilan à mi-parcours de ce programme. Globalement, les objectifs semblent avoir été atteints, voire dépassés, en témoigne la composante "recrutement spécial" qui s'est retrouvée avec un total de 66 243 emplois à créer sur un objectif initial de 65 000. Cette journée a aussi été l'occasion de mettre en évidence les difficultés ou contraintes que le programme a rencontrées dans sa mise en œuvre. Amadou Ba les cite : "aux insuffisances dans la communication, la vulgarisation et l'appropriation du programme, à l'absence d'une plateforme harmonisée d'enrôlement des demandes d'emploi, à l'absence de numéro d'identification du demandeur d'emploi et d'un dispositif de suivi des bénéficiaires du programme pour la valorisation des acquis par le décernement des titres de qualification professionnelle".





Fort de ce constat, le Premier Ministre a assuré que des recommandations seront formulées pour améliorer le programme afin que les objectifs soient atteints et qu'il soit pérenne.







"En perspective, il s'agira globalement de poursuivre les différentes actions déjà en cours pour atteindre, à fin 2023, tous les objectifs fixés et les quotas alloués dans le pilier du recrutement spécial du programme", dit-il.







Il ajoute : "En outre, l'augmentation des quotas déjà alloués pour répondre aux besoins réels de recrutement des structures constitue une perspective dans le programme. Le Gouvernement va mettre en place une plateforme de suivi et d'évaluation du Programme pour disposer des informations à temps et mieux ajuster les interventions en fonction des besoins et attentes".