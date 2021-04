Xippil Xool Lifi Macky Deff avec Doro Gaye dans le Sud

Signalons que plus de 120 familles nécessiteuses et daara, des imams auront eu à bénéficier de l'aide apportée. La structure choisira d'étendre ses actions à la Communauté chrétienne de la zone, renforçant ainsi le dialogue islamo-chrétien très vivant dans cette partie du Sénégal.





En ce mois béni de Ramadan, des populations de la Casamance, par l'entremise des chefs religieux musulmans et chrétiens et des chefs coutumiers, se sont félicitées des efforts consentis par le Président de la République Macky Sall dans la consolidation de la paix. Elles l’ont fait savoir à l'occasion de la réception de la structure "Xippil Xool Lifi Macky deff", en tournée nationale depuis quelques moments.La machine sociale de Doro Gaye, dans cette partie sud du pays, apportera aussi son soutien aux populations ciblées non sans chercher à militer pour le raffermissement des liens entre les communautés. À ce titre, ces chefs religieux et coutumiers rencontrés entre Boudialab et Brofaye Baïnounk en passant par Koutenghor, Bignona et Thionk Essyl, auront tous félicité le Président de la République pour avoir entendu leur cri de cœur en réalisant des infrastructures de qualité dans leur zone.Ils se féliciteront surtout des efforts consentis par le Chef de l'État dans la consolidation de la paix par la construction de routes qui a favorisé le retour au bercail des populations déplacées et le désenclavement de zones inaccessibles.Dans la foulée, ils souhaiteront que les chefs religieux et coutumiers qu'ils sont, soient impliqués dans l'effort de consultation de cette paix en raison de leur proximité avec les populations.