Y en a marre peste: « Kilifeu est pris en otage à Rebeuss»

«Rien ne justifie le maintien de Kilifeu en prison puisqu'il remplit toutes les conditions pour une mise en liberté provisoire. Il est clair qu'il est victime d'une justice aux ordres. Le Pouvoir arrêtera le pouvoir », ont-ils écrit sur leur page Facebook. Ce, tout en continuant à réclamer «justice pour Kilifeu».

Landing Mbissane Seck dit Kilifeu et Simon Kouka sont inculpés des faits d’association de malfaiteurs, de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants dans une affaire de visas et de complicité. Ils ont été placés sous mandat de depuis le 15 septembre dernier. Ainsi, avec. cette décision rendue ce jour, seul le membre du groupe Keur-gui de Kaolack est maintenu en détention à la prison de Rebeuss. Simon a été sauvé par son «état de santé précaire».