Yankhoba Diatara : “Je suis un fils du Président Idrissa Seck”









“Il n’y a pas de brouille entre moi et Idrissa Seck”, a tenu à préciser Yankhoba Diatara au sortir d’une séance d’explication avec son mentor à son domicile sis au Point E. “Mes relations avec lui dépassent la politique. C’est une relation filiale. Je suis un fils du président Idrissa Seck. Il a estimé que j’avais commis une faute et il m’a sanctionné”, admet-il sans en préciser la nature.









Sa destitution au poste de deuxième vice-président de Rewmi, le militant ”loyal” d’Idrissa Seck ”l’accepte” avec philosophie et sans la moindre rancune. Ceci d’autant plus qu’il voue ”beaucoup d’estime et de respect à son successeur”, son “grand frère et ami” Abdoulaye Ndoye.









Pour être en cohérence avec la décision politique prise par le Rewmiste en chef, Diatara a décidé de démissionner de son poste de ministre des sports. “Je lui ai dit que c’est cela la logique et qu’il pouvait désigner un autre responsable de Rewmi pour me remplacer. Il a reçu le message mais il n’est pas d’accord”, confie-t-il.









Quid de sa position sur le troisième mandat de Macky Sall ? Interpellé à ce sujet à l’issue de cette séance d’explication, l'ex deuxième vice-président de Rewmi, qui avait pris le contre-pied de son mentor lundi dernier au cours d’une émission sur la Sen Tv, esquive.