[Vidéo] Yankhoba Diatara souhaite démissionner de son poste de Ministre

Yankhoba Diatara a déclaré vouloir démissionner de son poste de ministre des Sports. C’est ce qui ressort de son entrevue avec Idrissa Seck, ce matin. “J’ai décidé de démissionner de mon poste de ministre pour être plus cohérent”, a-t-il déclaré aux journalistes.



Cette rencontre avec Idy intervient dans un contexte tendu au sein du parti Rewmi.



Mardi, un communiqué signé du président de Rewmi, Idrissa Seck annonçait la destitution de M. Diatara de son poste de second vice-président du parti. Dans cette note, aucune raison n’a été évoquée pour expliquer cette mesure.



Toutefois, Ousseynou Gueye, conseiller spécial d’Idrissa Seck, évoque clairement une sanction. “Yankhoba Diatara a contrevenu aux instructions formulées par le président Idrissa Seck lors d’une réunion récente du secrétariat national, selon lesquelles il était encore trop tôt pour se prononcer publiquement sur la question des candidatures au sein de BBY [Benno Bokk Yakaar]. Il y a donc une relation de cause à effet entre ses propos à la télévision et cette décision au sein du parti”, explique-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique.