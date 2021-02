Yankhoba Diatata lance un appel à "une mobilisation générale pour la réussite de la campagne de vaccination"

Le ministre de l'Economie numérique et des Telécommunications s'est fait vacciner à l’occasion du lancement de la cérémonie de vaccination à Thiès, en présence du Gouverneur de Région et des autorités politiques, religieuses et coutumières."Nous lançons un appel solennel et agissant pour une mobilisation générale pour la réussite de la campagne de vaccination", lance Yankhoba Diatara, par ailleurs 1er Vice-président du Conseil départemental de Thiès. L'occasion pour lui de se féliciter des vaccins acquis par le Sénégal dans le cadre de sa campagne de vaccination et de prévention de la Covid-19."Nous félicitons son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal pour le leadership dont il a fait montre pour permettre au Sénégal de disposer de ces vaccins qui aideront notre pays de lutter contre cette pandémie à Covid -19", déclare-t-il.