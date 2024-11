[Entretien] Yassine Fall : « A présent, il n’y a de place que pour le travail acharné »

Après avoir conquis le Palais en mars dernier, Pastef vient de conquérir l’Assemblée nationale avec sa large victoire. Yassine Fall, ministre des Affaires Etrangères, a joué un rôle dans ce succès dans son département, Dagana, où elle est présidente de Pastef et plénipotentiaire pour la communauté rurale de Mbane. Dans un entretien avec Seneweb, Yassine Fall se projette désormais sur les travaux qui seront entrepris pour transformer le Sénégal dans sa profondeur.



Les élections législatives viennent de se tenir au Sénégal ce dimanche 17 Novembre avec des résultats préliminaires qui semblent se préciser pour une victoire du parti Pastef. Quelles sont vos premières impressions au lendemain de ce scrutin ?

Le peuple souverain, libre et si empreint de sagesse s’est prononcé de la plus belle des manières en donnant une majorité confortable au Premier Ministre Ousmane Sonko et au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. A présent, il n’y a plus de place que pour le travail acharné dans la droiture, la transparence et la justice sociale.









Vous avez fait une campagne de proximité dans le département de Dagana, en allant à la rencontre des populations dans plusieurs communautés villageoises, avez-vous les résultats préliminaires des candidats en lice pour le département de Dagana ?





Les résultats préliminaires laissent transparaître à Dagana même et dans le département une victoire sans bavure de Pastef et de sa coalition. Un fait sans précédent dans notre histoire politique contemporaine. Je m’en réjouis et remercie tous le militants, militantes, sympathisants, patriotes et alliés pour leur engagement et leur intrépidité au regard des difficultés innombrables qui n’ont pas manqué. Qu’Allah SWT grâce à Qui cette éclatante victoire s’est réalisée en soit loué.





Comment expliquez-vous ces résultats dans le département de Dagana ?





Ils sont le fruit de notre travail collectif et de l’engagement sans faille de tous ceux et toutes celles qui ont embrassé le référentiel 2050 et ses plans et stratégies. Tout ceci va être accompagné par une justice réconciliée avec son peuple et un pouvoir judiciaire entièrement mobilisé au service du peuple dont il est l’émanation.





Vous avez tenu à aller dans les communautés reculées pour battre campagne et porter le message du parti Pastef et soutenir les candidats de la liste Pastef, Pourquoi ce choix?





Je me suis donnée sans compter le poids écrasant de ma charge publique nationale et internationale parce que je suis avant tout une militante de base investie de la responsabilité de Présidente de la coalition Pastef pour le département de Dagana et plénipotentiaire Pastef pour la communauté rurale de Mbane, regroupant trois communes (Mbane, Gaé et Bokhol).





Quelles sont selon vous les leçons à tirer de cette campagne au cours de laquelle vous vous êtes fortement investie ?





