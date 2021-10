Yaw Dakar - Demande d’annulation du Pv d’investiture : La Commission départementale oppose un niet catégorique à Khalifa Sall et Soham Wardini

La Commission départementale d’investiture de Yewwi Askan Wi/Dakar est formelle : «Le procès-verbal constatant le dépôt des candidatures avec les noms y figurant reste valable et ne peut, en aucun cas, être annulé.»





La structure dirigée par Pape Diakhaté a ainsi opposé un niet catégorique à Khalifa Sall et Taxawu Dakar qui demandaient, dans une lettre signée par le coordonnateur Cheikh Guèye, l’annulation du Pv d’investiture dans lequel le nom de la maire sortante Soham El Wardini ne figure pas, car sa candidature est frappée de forclusion.





Dans sa réponse ci-après, la commission indique que «le rôle de la commission départementale des investitures n’est pas de statuer sur des irrégularités et qu’elle ne fait que recevoir des dossiers et dresser les procès-verbaux y afférents et les transmettre à la commission nationale des investitures qui statue en dernier ressort».

La commission rappelle également à Cheikh Guèye qui a pris part à la réunion du 23 octobre, qu’«aucune décision n’a été prise par la commission et qu’elle s’est tout simplement limitée à émettre un procès-verbal de réception des candidatures».





Autant de raisons qui s’opposent à l’annulation du Pv.