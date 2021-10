Yeumbeul Nord : Une coalition défie Daouda Ndiaye

Une coalition de citoyens sénégalais habitant Yeumbeul Nord a décidé d’aller à l’assaut de la mairie et du département. Dénommée Coalition Yeumbeul SUNU YITTE, elle a décidé de prendre les rênes des mains de l’actuel maire Daouda Ndiaye. « La commune de Yeumbeul Nord est confrontée à plusieurs maux dont l’absence de vision, mauvaise gouvernance et absence de perspectives. Le malaise et la frustration des populations est à son summum », affirme la coalition dans sa déclaration.





Selon ses membres, l’équipe municipale a opté d’ignorer royalement les ressources humaines de qualité de la commune, reconnues au plan international et qui peuvent faciliter le développement de la localité. « La politisation à outrance, la personnalisation des affaires communales et les scandales fonciers et financiers ont fini de révolter les populations », renchérit la coalition.





Ayant démarré des consultations depuis des mois, les initiateurs comptent imprimer ‘’une nouvelle démarche à la mairie’’, en cas de victoire aux élections locales de janvier 2022.