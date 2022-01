Yeumbeul-Sud: Amadou Hott félicite son « jeune frère » Bara Gaye

Candidat à la commune de Yeumbeul Sud (département de Keur Massar), Amadou Hott (tête de liste Bby) a été dominé par son principal adversaire, le maire sortant Bara Gaye. Respectant le verdict des urnes favorables au candidat de Yewwi Askan Wi, le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération a adressé ses félicitations à son « jeune frère » et exprime son « engagement pour Yeumbeul ».





Dans un post sur sa page Facebook, Hott écrit : « j’adresse mes félicitations à mon jeune frère, le maire Bara Gaye et au nouveau conseil municipal. Je leur souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat. Je remercie les électeurs et toutes les populations de Yeumbeul Sud qui ont cru en la dynamique du #YeumBeulBouBess».





A ses militants de la commune, Amadou Hott exprime sa « gratitude » ainsi qu’aux « dignitaires et religieux ». « Je remercie également tous les responsables de partis, mouvements et autres associations regroupés dans la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté ma candidature. Merci à Mme Hott pour son engagement, son accompagnement sans faille et ses efforts inlassables tout au long du processus », déclare-t-il.