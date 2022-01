[Vidéo] Yeumbeul sud : Nouvelle démonstration de force de Amadou Hott

Yeumbeul sud : Nouvelle démonstration de force de Amadou Hott

Le ministre Amadou Hott, candidat Benno pour la mairie de Yeumbeul Sud, a encore fait une démonstration de force à travers les grandes artères de la commune.





" La déferlante Yeumbeul Bou Bess continue malgré les menaces et la violence dont use le camp du maire sortant. Et les populations n'hésitent pas à manifester leur adhésion", martèlent les proches du ministre et candidat à la mairie de Yeumbeul Sud.