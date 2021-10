Yewwi askan s’agrandit avec 11 nouveaux adhérents

La coalition Yewwi Askan Wi s’agrandit. Après l’adhésion de Serigne Mansour Sy Jamil, leader de Bés du Nakk, c’est au tour de 11 partis politiques dont Gueum Sa Bopp d’Abdoulaye Guissé, du CDR / Fonk sa Kaddu de Déthié Faye. Ils ont officialisé leur adhésion à cette coalition politique de l’opposition en signant la charte, hier jeudi, au siège de la coalition Taxawu Sénégal, devant Déthié Fall, membre fondateur de ladite coalition.



Selon le leader du parti républicain pour le progrès (Prp), Déthié Fall, d’autres responsables politiques vont les rejoindre dans les prochains jours. « Depuis son lancement, nous avons lancé un appel à l’endroit de tous les Sénégalais et à l’endroit de tous leaders de l’opposition en particuliers pour qu’on puisse se retrouver et qu’ensemble, on puisse engager la marche pour le départ de Macky Sall », a déclaré l’ancien numéro 2 du parti Rewmi.