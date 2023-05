Yewwi Askan Wi : Cheikh Bamba Dièye révèle la raison de son retrait

Dans un entretien paru ce mercredi dans L’Observateur, le secrétaire général du Font pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), Cheikh Bamba Dièye, révèle la raison pour laquelle il a pris ses distances avec Yewwi Askan Wi, la grande coalition de l’opposition. «Nous avons été l’un des initiateurs du projet, qui a cristallise les espoirs de millions de Sénégalais. Nous ne le sommes plus», clarifie-t-il.



Il explique : «Nous avons pris nos distances dès que nous avons constaté en son sein des attitudes et comportements antidémocratiques, inélégants et en contradictions avec la charte de Yewwi dont la signature en grande pompe a été saluée par les Sénégalais épris de changement.»



Cheikh Bamba Dièye ajoute : «Nous, FSD/BJ, sommes et avons toujours été sincères dans nos engagements avec tous nos partenaires. Est-ce qu’ils l’ont été avec nous ? J’en suis peu convaincu. Le FSD/BJ, au moment où je vous parle, est focus sur sa stratégie et se préoccupe de la souffrance des Sénégalais et des solutions à y apporter, pas autre chose.»