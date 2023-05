Yewwi Askan Wi reporte sa marche initialement prévue le 19 mai

Après le rassemblement du F24, la coalition Yewwi Askan avait annoncé une manifestation pour ce 19 mai. La date a finalement était changée. La principale coalition de l'opposition reporte ce rassemblement jusqu’au 26 mai, soit trois jours après l'audience spéciale opposant Ousmane Sonko à l'ex-masseuse Adji Sarr.







Revenant sur les motifs de leur rassemblement, Déthié Fall, leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) explique : "Nous avions retenu une marche nationale et elle sera maintenue pour la bonne et simple raison que jusqu'ici, rien n'a été fait par le président Macky Sall pour que le pays sorte de cette situation". Une situation de tension dont "le seul et unique responsable est le président Macky S ll" poursuit l'homme politique.





L'opposition compte ainsi faire barrage à une "entreprise destinée à écarter des candidats", d'après Dethié Fall. "Nous voulons la paix et œuvrons pour la paix. Mais nous voulons que la démocratie soit préservée et que le renouvellement soit fait en 2024. Nous n'accepterons pas que Ousmane Sonko soit écarté. Il (Macky Sall) lui appartient de respecter le statut des leaders de l'opposition, de respecter le statut de Ousmane Sonko", explique le président du PRP.





Réhabilitation de Khalifa Sall





Le combat portera aussi pour "la réhabilitation de Khalifa Sall". "Khalifa Sall est également victime de ces manœuvres. Il a fait 32 mois de prison, de sacrifice pour le peuple sénégalais.

Le seul qui n'a pas le droit de participer c'est Macky Sall", déclare l'ancien parlementaire.





Dethie Fall lance un appel à la communauté internationale : "C'est le moment de parler à Macky Sall et d'attirer son attention sur la trajectoire qu'il a prise. L'opposition et le pouvoir ont toujours cohabité parce que le pouvoir a toujours eu la responsabilité de laisser l'opposition dans son rôle".