Yewwi Askan Wi : Une nouvelle bourde fatale ?

Des messages postés par Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye avaient suscité l’incompréhension. Certains pensaient que les deux leaders de PASTEF étaient victimes de piratage puisque le contenu de leurs messages respectifs laissaient penser qu’il y avait de nouveaux problèmes dans la liste de Yewwi Askan Wi. “Dommage. Une dernière faute d’inattention vient compromettre notre liste nationale, tout le travail abattu par YEWWI et risque de remettre les compteurs à zéro avec l’autre coalition. Terrible et dommage !”, disait le maire de Ziguinchor dans son post.





Mais il n’y avait guère de piratage, la coalition avait fait de nouvelles erreurs dans la confection de la liste nationale. “Dans le cadre de la régularisation des listes qui s’est opérée hier, vendredi 20 mai 2022, YEWWI devait remplacer une titulaire investie par le PUR mais frappée d’inéligibilité en raison de son âge ( moins de 25 ans). Pour la remplacer, on a fait appel à son parti, qui a malencontreusement donné le dossier d’une dame qui était déjà investie suppléante.Notre mandataire, a remis le dossier sans vérifier si elle ne figurait pas déjà sur la liste des titulaires, ne s’imaginant certainement pas qu’on puisse lui remettre le dossier d’une personne déjà investie par le même parti.Du coup, cette dernière se retrouve sur les deux listes de la Coalition Yewwi Askan Wi , titulaire et suppléante à la fois”, explique Bassirou Diomaye Faye”.