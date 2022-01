[Photos-Vidéo] Yewwi prend d'assaut Keur Massar et Pikine : La Jeunesse déterminée à assurer la victoire à la coalition

Yewwi prend d'assaut Keur Massar et Pikine : La Jeunesse déterminée à assurer la victoire à la coalition

Une foule immense et sans pareil a accueilli hier les leaders Malick Gakou, Ousmane Sonko et Cheikh Tidiane Dieye dans les rues de Keur Massar et de Pikine, deux départements phares de la région de Dakar.





En effet, ce fut simplement l'apothéose incarnée par une jeunesse "déterminée à donner la victoire" à Yewwi Askanwi au soir du 23 janvier. " La mobilisation monstrueuse a galvanisé les leaders de Yewwi qui ont été enthousiasmés par la détermination de la jeunesse et l'engagement des populations à voter massivement pour les listes de la coalition". Une forte mobilisation qui consolide l'espoir dans les rangs des leaders mais également au sein des populations qui aspirent au changement.





La banlieue a-t-elle choisi son camp ? Réponse, dimanche.