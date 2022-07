[Video] Yoff : L’appel solennel et émouvant de Diouf Sarr à Macky Sall

Abdoulaye Diouf Sarr remercie Macky Sall

L’ancien ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a accueilli, hier, la tête de liste départementale de Dakar de Benno Bokk Yakar, Alioune Ndoye. L’ex-maire, de Yoff qui a été investi à la quatrième position sur la liste nationale de la coalition Bby, a profité de cette occasion pour remercier le patron de l’Alliance pour la république (Apr).





‘’C’est un honneur qu’un fils de Yoff soit à la quatrième position de la liste nationale de Benno Bokk Yakar. Monsieur le ministre, Alioune Ndoye, nous vous demandons de transmettre notre message de contentement au Président, parce que de toute façon Yoff sera à l’hémicycle’’, lance-t-il.





‘’Vous m’avez confié tout à l’heure que le stade de Yoff sera bientôt inauguré, le Lycée est terminé, il ne reste plus que l’eau et l’électricité. Il sera prêt à accueillir des cours à la prochaine ouverture’’, ajoute-t-il.