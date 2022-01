[Vidéo] Zahra Iyane à Allé, fils de Madické Niang, "le 23 janvier danioufi todj radiakh"

Zahra Iyane à Allé, fils de Madické Niang, "le 23 janvier danioufi todj radiakh"

Maison par maison, tel un travail de fourmis, la candidate de la coalition Bby Zahra Iyane Thiam a rendu visite aux populations de la Sicap Liberté 4 ce samedi 15 janvier. Ce, dans la logique de partager son programme et recueillir les préoccupations, suggestions et nouvelles aspirations de la population et surtout de la jeunesse.

Une journée qui s'est terminée par un grand rassemblement au niveau du terrain de football avec la participation d'associations, de mouvements, de jeunes et de femmes. Parmi ces derniers, Allé Niang, fils de Madické Niang qui a témoigné son soutien à Zahra Iyane Thiam pour une victoire écrasante au soir du 23 janvier.