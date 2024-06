Zahra Iyane Thiam au gouvernement : "Il ne faut pas réduire les denrées, mais les services tels que l'électricité, le carburant, entre autres"









Pour Zahra Iyane Thiam, le nouveau gouvernement ne devrait pas réduire les denrées de première nécessité, mais plutôt les services essentiels. Pour l'ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire sous Macky Sall, cette politique aurait plus d'impact sur la cherté de la vie que de baisser les prix des denrées.





"À la lumière des premières réactions aux mesures relatives à la baisse des prix, je me demande s'il ne serait pas utile, pour le gouvernement, afin de maximiser l'effet sur le pouvoir d'achat des populations, d'envisager une politique de réduction des prix, non pas sur les denrées de première nécessité, mais sur les services essentiels tels que le carburant, l'électricité, entre autres. Cela permettrait de traiter le coût de la vie de manière plus globale et d'avoir un impact plus significatif sur la qualité de vie des citoyens", a proposé Mme Thiam.





La membre de Benno Bokk Yaakaar profite également de l'occasion pour souligner les efforts consentis par Macky Sall dans ce secteur durant son magistère. "À cet égard, il est à noter, malgré tout, que le gouvernement du président Sall s'est battu, au cours de la dernière décennie, pour stabiliser et maintenir les prix de l'énergie, une prouesse notable !", ajoute-t-elle sur X.