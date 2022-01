[Vidéo] Zahra Iyane Thiam : "Je comprends maintenant pourquoi mon père s'est sacrifié pour le pays..."

Zahra Iyane Thiam : "Je comprends maintenant pourquoi mon père s'est sacrifié pour le pays..."

Ce lundi 17 janvier, 10e jour de campagne semble être le moment opportun pour les imams, oustaz, jeunes, femmes et hommes retraités de la Sicap-Liberté pour renouveler leur confiance à la candidate de Bby. Derrière l'association des épouses de militaires, nombreuses ont été les dames qui sont venues battre campagne avec la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, zahra Iyane Thiam.





De porte à porte, elles ont ensemble distribué les spécimen en vue de partager le programme avec la population de Liberté 6 extension.





S'agissant des attaques directes comme indirectes de certains de ses adversaires, la candidate se dit prête à se battre mais par le biais d'un programme solide qui répond aux aspirations des Sicapois dans le domaine de la sécurité, la gestion du cadre de vie, la formation et l'employabilité des jeunes, la culture, les sports et loisirs et surtout la prise en charge de la santé des personnes âgées". Ainsi, la candidate ne manque pas de brosser ses adversaires. "Personne n'a vu leurs programmes, s'ils en ont, ils n'ont qu'à le présenter aux Sicapois", lance-t-elle.





Très optimiste, Zahra Iyane Thiam estime que le bilan est déjà positif vu la forte adhésion depuis le début de cette campagne. "Je comprends maintenant pourquoi mon père s'est sacrifié pour le pays. Partout où je passe... ", confesse la candidate et fille de feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam, artisan de l'unité de la Ummah islamique.