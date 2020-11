Zahra Iyane Thiam -Yaye Fatou Diagne : L'animosité culmine à l'Assemblée

C’est la guerre totale entre la ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, et Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice national du PROMISE.Selon Libération, Zahra a interdit l’accès à l’Hémicycle à Yaye Fatou Diagne en demandant aux gendarmes de ne pas la laisser passer, car elle n’était pas sur la liste de la délégation.L’autre raison évoquée par le clan Zahra est le manque de places assises et le retard accusé par la coordonnatrice de PROMISE.Cette décision de Zahra Iyane Thiam a provoqué le tollé à l’Assemblée. Les députés Abdou Mbacké Bara Doly, Aïda Mbodj, Alioune Badara Diouf ont fait injonction à la ministre de ne plus «répéter un tel acte», car personne ne sait ni l’heure ni le jour où le décret du Président peut tomber.Mais, la réplique foudroyante de Zahra Iyane ne se fait pas attendre : « je n’ai pas peur de perdre mon poste».