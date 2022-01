[Vidéo] Zahra mobilise, Diouf Sarr optimiste: "Nous sommes dans une ambiance de victoire"

Zahra mobilise, Diouf Sarr optimiste: "Nous sommes dans une ambiance de victoire"

Le candidat de Bby pour la ville de Dakar accorde une attention particulière à sa camarade de parti, Zahra Iyane Thiam. En effet, il s’est rendu pour la troisième journée consécutive auprès de la tête de liste pour la commune de Sicap-Liberté en vue de sauvegarder l'esprit d'unité autour de la coalition, avec le ministre Seydou Gueye, Diouf Sarr et son directeur de campagne, Malick Diop. Dans ce même élan, cette dernière en a fait de même en se rendant chez son camarade Pape Diallo dit Zator Mbaye qui convoite aussi la mairie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur.









Lors de sa deuxième visite à la candidate à la mairie de Sicap-Liberté, Diouf Sarr, candidat à la mairie de Dakar s’était montré optimiste par rapport à la victoire de sa coalition vu l'attractivité, l'enthousiasme et l'enchantement des populations à l’égard des listes de Bby dans les 19 communes et dans le département de Dakar. Les camarades de coalition ont scellé leur unité et restent convaincus d'une victoire certaine dans tout l'ensemble du département de Dakar. "Nous sommes dans une ambiance de victoire", ajoute Abdoulaye Diouf Sarr.