Zappé de Bby, Hcct et Gouvernement: Le Directeur de l’Emploi lance une fronde

A l'issue d'une réunion, tenue sous la présidence de son coordonnateur National et directeur de l’emploi, Pape Modou Fall, La conférence des leaders, de la Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew a tapé du poing sur la table.





Ces membres de Benno Bokk Yakaar se disent victimes d'un manque de considération au sein de la mouvance présidentielle.





"La conférence des leaders de CR/2SR





Ils dénoncent le fait de ne pas être associés dans aucune de ses instances, le manque de reconnaissance dans la composition du nouveau gouvernement, non implication de ses membres sur les listes législatives et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT)" déplorent Pape Modou Fall et compagnie à travers un communiqué.