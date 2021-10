Zappé par la coalition Yewwi Askan Wi à Pikine, le Pur, en colère, annonce…

Le Pur en colère à Pikine

La Fédération Pikine du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) est en colère. Ses membres en veulent aux responsables du parti et de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils se disent mécontents et indignés par «l'investiture des têtes de liste majoritaire des communes et de la liste proportionnelle de la ville».

Selon la fédération, sur les «treize têtes de liste dans le département de Pikine, aucun candidat à la candidature proposé par le Pur n'a été retenu, pour un parti qui a eu plus de 25 000 voix lors de la dernière élection présidentielle de 2019 dans ledit département».





Un fait que le Pur considère comme un manque de respect notoire.





Une conférence de presse





«À cet effet, et à juste titre, la fédération Pikine du Pur se voit dans l’obligation d’apporter une réponse à la mesure du fait subi. La coalition Yewwi Askan Wi ne peut rien prétendre espérer gagner sans la participation et la contribution du Pur», lit-on dans le communiqué.





Ainsi, ils interpellent les responsables de la coalition pour régler la situation, à quelques heures de la clôture du dépôt des listes.