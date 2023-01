Ziarra Omarienne : les derniers préparatifs pour une organisation réussie

Le Conseil régional de développement ( CRD) pour les préparatifs de la ziarra de la famille Omarienne s'est tenu ce vendredi 6 janvier 2023 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extér ieur. La rencontre a été présidée par Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur.





L'idée étant de faire le point sur Crd qui a déjà eu lieu à Louga. Cette année la ziarra se tiendra les 13 et 14 janvier après au moins deux ans de pause pour les raisons de la pandémie de Covid-19. Pendant la séance de travail de Louga, toutes les parties prenantes ont été interpellées sur les attentes pour un bon déroulement de l'événement. La sécurité doit être renforcée en passant de 350 à 400 éléments de Gmi. Une présence d'au moins 60 éléments de la brigade des sapeurs-pompiers mais aussi le renforcement de ma sécurité avec la police et les gendarmes qui doivent faciliter la circulation. S'agissant des questions liées à l'Eau, l'hygiène et l'Assainissement, la Sen'Eau a pris ses engagements, pour mettre des points d'eau.





Le Service national de l' hygiène a donné son assurance. Sur le volet de la santé, une tente médicalisée va renforcer le dispositif de santé déjà existant. Pour ce qui concerne, l'éclairage et énergie, il est demandé le raccordement des lieux mais aussi le renforcement avec deux groupes électrogènes. Il est aussi demandé à l'Ageroute l'aménagement de la piste et des parkings et au service de l' élevage pour la surveillance de l'abattage.







Les laissez-passer délivrés par le Service des Eaux et Forêts pour des permis de coupe de bois de chauffe pour préparer des mets durant l'événement ainsi que la Sonatel et les agences de téléphonies sont interpellés.











En outre le chef de la sécurité ainsi que la gendarmerie ont assuré que les dispositions nécessaires seront prises. Au total 5 postes, une ambulance médicalisée et des médicaments seront déployés durant l'événement. Le service d'hygiène a d'ailleurs commencé des actions de prévention et compte respecter ses engagements. Il en est de même pour les Eaux et forêts et le service de l'Elevage. L' Ageroute qui va dégager la piste et aménager les parkings. Ces travaux vont démarrer mardi. Tous ce qui est curage et la mise à disposition des 50 toilettes mobiles seront respectés par l'Office national de l'assainissement. du Sénégal. Dans la même dynamique, le Conseil régional de Louga fera une dotation en carburant.

L'exécution de ces mesures ont été bien appréciée par Thierno Nourou Tall représentant du Khalife général. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que la dimension spirituelle mais aussi celle éducative qui font des disciples des citoyens modèles. Il est important pour un État d'avoir des hommes comme de ce genre et à travers les enseignements de Oumar Foutiyou, la famille Tall joue ce rôle. Il a demandé au khalife de prier pour une paix durable dans la communion au Sénégal. Le ministre a aussi invité les structures étatiques à respecter leurs engagements pour une bonne réussite de la cérémonie.