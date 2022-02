Ziguinchor : A peine installé, Sonko convoque le conseil municipal ce jeudi pour....

"Les conseillers municipaux sont convoqués en session le jeudi 17 février 2022 à 9 heures dans la salle de délibérations de l'Hôtel de Ville de Ziguinchor" lit-on dans une note de service signé par le tout nouveau maire de Ziguinchor.





La même note renseigne sur l'ordre du jour. En effet, il s'agit de la création de nouvelles directions, de la mise en place de nouveaux outils financiers et sociaux de la création de nouveaux conseils communaux mais aussi la création du service civique communal. Toujours pour l'ordre du jour, l'institution d'évènements sportifs et citoyens et la dénomination de rues.