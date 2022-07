Ziguinchor : Des acteurs de la filière pêche réclament la révision de la politique de pêche

Les acteurs de la pêche réclament une révision des accords

" Aujourd'hui, on nous a donné des moteurs, des gilets, subventionné l'essence, mais on n'a pas assez d'espace pour exploiter ", dit Ibrahima Sy, secrétaire général de la filière pêche, et responsable des pêcheurs de crevettes de Ziguinchor.





Ces acteurs réclament plus d'espace et dénoncent la présence massive des bateaux en haute mer, et qui les empêchent de mener correctement leur travail, et la présence multiple des aires marines communautaires protégées au niveau des fleuves et bolongs. Ils sollicitent l'intégration de la pêche crevettières dans les espaces aires marines communautaires protégées de septembre à février, cela, pour permettre au moins aux pêcheurs de pouvoir s'y activer.