Ziguinchor : des nouvelles de Ousmane Sonko

Le lieu où se trouve Ousmane Sonko suscite de nombreuses conjectures. Dans sa chronique parue lundi dans Le Quotidien, Madiambal Diagne avait avancé que le président de Pastef était «introuvable» à Ziguinchor où il état arrivé deux semaines plus tôt. «Il fait des pérégrinations à travers divers ‘bois sacrés’ de la région», avait avancé le journaliste.



Les leaders de Yewwi Askan Wi qui se sont rendus dans la capitale du Sud, pour lui apporter leur soutien, ont pris le contrepied du chroniqueur en indiquant de Ousmane Sonko est bien présent à Ziguinchor, la commune dont il est le maire. Source A semble aller dans ce même. Dans son édition de ce mercredi, le journal, qui cite des informateurs anonymes, révèle que le président de Pastef «reste cloitré chez lui depuis deux jours au minimum».



Ces derniers révèlent que Sonko a transformé son domicile, au quartier Néma Kadior, en lieu de travail. Ajoutant qu’il y reçoit son équipe municipale et certains membres de son parti dont Birame Soulèye Diop, le président du groupe Yewwi Askan Wi à l’Assemblée nationale et maire de Thiès-Nord.