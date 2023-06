Ziguinchor : Deux maisons de responsables politiques de BBY saccagées

Les maisons de deux responsables politiques membres de Benno ont été attaquées hier tard dans la nuit par des manifestants rapportent, nos confrères de la radio locale Zig FM. Il s’agit du domicile de Seydou Sané, candidat déchu de la coalition au pouvoir lors des dernières élections locales et territoriales pour la présidence du conseil départemental, et de Amy Tamba responsable politique de l’Union des Centristes du Sénégal (UCS), et membre de BBY.







Selon la radio locale, des jeunes manifestants se sont attaqués au domicile de Seydou Sané sise au quartier Goumel et sa famille a été secourue par les FDS. Ces derniers ont sorti les membres de la famille du Président du Casa et PCA de la SOEM/0MVS, en catimini pour éviter le pire. Ils les ont ensuite conduits au commissariat où ils auraient passé le reste de la nuit.





Des manifestants s’en sont pris, dans la soirée, au domicile de Amy Tamba sis au quartier Santhiaba. Après avoir saccagé la maison, ces manifestants ont tenté d’y mettre le feu. Certains objets de valeur ont malheureusement été emportés par les flammes.