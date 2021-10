Ziguinchor et Bambey : Sonko et Aida Mbodj ne sont pas candidats

Ousmane Sonko ne sera pas candidat à la mairie de Ziguinchor encore moins au Conseil départemental pour les prochaines élections locales.



D’après Source A qui donne la nouvelle, le leader de Pastef va investir un de ses poulains ou Abdoulaye Baldé, le maire sortant.



Idem pour Aida Mbodj. La députée ne sera pas non plus investie à la mairie de Bambey.



Elle a propulsé un ancien responsable de l’Apr qui présente des états de service irréprochables en termes de notoriété et de probité morale.



Au conseil départemental, elle a choisi un candidat autre que la présidente sortante.