Ziguinchor / Face-à-face entre Victorine Ndeye et Guy Marius Sagna : La tenue du débat se dessine et se confirme

Debar entre Guy Marius Sagna et Victorine Ndeye à Ziguinchor

C'est à travers une note d'information que le président de l'Association des professionnels de l'information et de la communication de Ziguinchor (APIC), Mohamed Ndiaye, correspondant de l'APS dans la région a appris être saisi officiellement par une radio de la place pour la tenue d'un débat entre la tête de liste départementale BBY à Ziguinchor Victorine Ndeye, Maire de Niaguis et celle de YAW-WALLÙ, Guy Marius Sagna, activiste investi tête de liste de cette inter-coalition de l'opposition.





Une info publiée dans le groupe qui sert panel aux professionnels de l'information et de la communication de Ziguinchor et dont le président précise en ces termes.





" Dans l'attente de la tenue de l'improbable débat entre Mme Aminata Touré et Monsieur Ousmane Sonko, l'APIC, via son président, vient d'être officiellement saisi par une radio locale, en l'occurrence Génération FM, pour l'organisation d'un débat entre Guy Marius Sagna et Victorine Ndeye, respectivement tête de liste départementale de l'inter-coalition WALLU-YAW et cheffe de file départementale de la majorité sortante BBY. Les deux parties ont donné leur accord.