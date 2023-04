Ziguinchor : Grogne au sein du PDS

Le temps de la révolte semble sonner au sein de la section communale du Parti démocratique Sénégalais (Pds) de Ziguinchor. L'installation de la section communale de cette formation politique sème la zizanie au sein du parti de Abdoulaye Wade dans cette ville. Des membres du secrétariat communal fustigent le déroulement de la vente et placement des cartes. Notons que cette section communale a été installée par le commissaire politique Mamadou Lamine Mané.





Selon Aimé Gomis choisi secrétaire général communal du Pds de Ziguinchor, " le processus de vente et placement des cartes aux membres est entaché d'irrégularités ". Par conséquent, lui et d’autres membres ne reconnaissent pas l’installation de la section communale par Mamadou Lamine Mané.





Enseignant chercheur à l'UGB, Aimé Gomis et ses camarades dénoncent une ‘’forfaiture’’ orchestrée par le commissaire politique Mamadou Lamine Mané à travers l'installation de Magaye Guèye conseiller municipal sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi. Ces responsables du Pds à Ziguinchor et ses partisans invitent la direction de leur parti à mettre en place, sans condition et dans les meilleurs délais, la section communale de Ziguinchor selon les dispositions prévues par le statut et le règlement du parti le Pds.





Ces responsables et militants font bloc pour protester contre cette ‘’forfaiture’’ et porter ‘’le combat de la dignité, de la justice, de l'équité et de la fraternité".





D'ailleurs, Aimé Gomis annonce la mise sur pied d’un bureau élargi en toute quiétude, les jours à venir, après les consultations.





Le commissaire politique Mamadou Lamine Mané que nous avons joint au téléphone affirme que ces responsables du Pds ont des voies de recours pour contester cette installation. « Si la commission nationale leur donne raison c'est tant mieux », se contente de dire Mamadou Lamine Mané.





Toutefois, il a tenu à préciser ne pas vouloir se prononcer sur cette affaire, avant de confier que ces responsables avaient désigné Magaye Guèye de commun accord chargé de la coordination de la commission de distribution des cartes. Mamadou Lamine Mané par ailleurs, proviseur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, fait savoir qu'il a déjà fait des rapports qu'il va envoyer à qui de droit.





Le commissaire en charge de cette installation de la section communale Pds de Ziguinchor affirme que le processus a suivi son cours normal et que la procédure a été bien menée.





Reste à savoir quelle suite la direction nationale de cette formation politique donnera à cette affaire.